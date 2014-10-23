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نمو أرباح تبريد الإماراتية 28% في الربع/3

Thu Oct 23, 2014 12:42pm GMT
 
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أبوظبي 23 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت تبريد الإماراتية اليوم الخميس عن زيادة 28 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام مع نمو الإيرادات وخفض تكاليف التمويل.

وقالت الشركة المدرجة في دبي إنها حققت ربحا صافيا بلغ 95.86 مليون درهم (26.1 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية 30 سبتمبر أيلول ارتفاعا من 75.11 مليون درهم قبل عام.

وبلغت الإيرادات الفصلية 344.41 مليون درهم مقارنة مع 329.23 مليون في الربع المقابل من العام الماضي.

وقال جاسم حسين ثابت الرئيس التنفيذي للشركة في بيان إن تبريد حسنت الكفاءة التشغيلية وخفضت تكاليف التمويل خلال الربع الثالث.

كان كونسورتيوم بقيادة تبريد فاز في يوليو تموز بعقد لتقديم خدمات تبريد المناطق في أبوظبي قيمته 1.05 مليار درهم.

وللشركة 67 محطة تبريد في أنحاء الخليج. وبحسب بيانات لتومسون رويترز يملك صندوق مبادلة التابع لحكومة أبوظبي 15 بالمئة في تبريد.

(الدولار = 3.6729 درهم إماراتي) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 