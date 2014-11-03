صافي ربح أبوظبي الإسلامي يقفز 21% في الربع/3

دبي 3 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الاثنين ارتفاع صافي ربح الربع الثالث من العام 20.6 بالمئة ليتجاوز توقعات المحللين.

وقال أكبر بنك إسلامي في أبوظبي إن صافي الربح بلغ 476.8 مليون درهم (129.8 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول ارتفاعا من 395.5 مليون درهم في الفترة ذاتها قبل عام.