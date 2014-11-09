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صافي ربح الواحة الإماراتية يقفز في الربع/3

Sun Nov 9, 2014 6:34am GMT
 
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أبوظبي 9 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت شركة الواحة كابيتال الإماراتية اليوم الأحد إن صافي أرباحها في الربع الثالث قفز أكثر من المثلين بفضل ارتفاع الدخل من حصتها في ايركاب القابضة.

وقالت الشركة في بيان إنها حققت أرباحا صافية قدرها 301.2 مليون درهم (82 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر ايلول ارتفاعا من 107.1 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وسجلت ايركاب التي تملك الواحة كابيتال حصة تبلغ 14.1 بالمئة فيها ارتفاعا بنسبة 117.6 بالمة على أساس سنوى في نصيب السهم من أرباح الربع الثالث.

(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي) (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير إيهاب فاروق)
 