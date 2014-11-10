مقدمة 1-أرباح أبوظبي الإسلامي مصر تقفز لأكثر من مثليها في 9 أشهر

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القاهرة 10 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال مصرف أبوظبي الإسلامي مصر اليوم الاثنين أن صافي الربح قفز 155.6 بالمئة في التسعة أشهر الأولى من العام بدعم من نمو عائد المرابحات والمشاركات والمضاربات.

وبلغ صافي الربح المجمع 177.117 مليون جنيه (24.8 مليون دولار) في الأشهر التسعة حتى 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 69.297 مليون جنيه في الفترة المقابلة من 2013.

وبحلول الساعة 0855 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم البنك عند 7.08 جنيه بارتفاع واحد بالمئة.

ويملك مصرف أبوظبي الإسلامي 50 بالمئة من أسهم البنك وتحوز شركة الإمارات الدولية للاستثمار عشرة بالمئة.

وأظهرت قائمة الدخل ارتفاع عائد المرابحات والمشاركات والمضاربات والإيرادات المشابهة 18 بالمئة إلى 1.043 مليار جنيه من 885.287 مليون في الفترة المقابلة من 2013.