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صافي ربح الاتحاد العقارية الإماراتية ينخفض 26% في الربع‭/‬3

Tue Nov 11, 2014 5:24am GMT
 
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دبي 11 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - سجلت شركة الاتحاد العقارية ومقرها دبي اليوم الثلاثاء انخفاضا نسبته 26 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث مع تراجع إيرادات إدارة العقارات ومبيعات المنازل.

وقالت الشركة في بيان لسوق دبي المالي إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 127.93 مليون درهم (34.8 مليون دولار) مقابل 171.89 مليون قبل عام.

وهبطت إيرادات الربع الثالث إلى 445.67 مليون درهم من 1.22 مليار قبل عام.

(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي)

(إعداد مروة رشاد للنشرة العربية)
 