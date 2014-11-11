صافي ربح العربية للطيران الإماراتية يقفز 22% في الربع/3 متجاوزا التوقعات

دبي 11 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - سجلت شركة العربية للطيران الإماراتية للطيران منخفض التكلفة ارتفاعا نسبته 22 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام بدعم من زيادة عدد الركاب لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 247.4 مليون درهم (74.71 مليون دولار) مقابل 202.7 مليون قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة أرباحا في المتوسط عند 182 مليون درهم في الربع الثالث.

وزادت إيرادات الربع الثالث 25 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.06 مليار درهم مع زيادة عدد الركاب 15 بالمئة إلى نحو 1.75 مليون راكب خلال نفس الفترة.

ولدى العربية للطيران مراكز عمليات في مصر والمغرب وتسير رحلات لنحو 100 وجهة. وتتنافس الشركة مع شركات طيران اقتصادي إقليمية أخرى من بينها فلاي دبي وطيران الجزيرة الكويتية.