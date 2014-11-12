هبوط صافي ربح "طاقة" أبوظبي 27% في الربع/3

دبي 12 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) اليوم الأربعاء هبوط صافي أرباحها 27 بالمئة في الربع الثالث من العام وهو ما عزته الشركة إلى ارتفاع الضرائب.

وقالت طاقة التي تملك حكومة أبوظبي حصة 75 بالمئة فيها إن صافي أرباحها بلغ 107 ملايين درهم (29.1 مليون دولار) في ثلاثة شهور حتى 30 سبتمبر أيلول انخفاضا من 146 مليونا في الفترة نفسها من عام 2013.

وقالت الشركة إن الأرباح قبل خصم الضرائب بلغت 622 مليون درهم ارتفاعا من 591 مليون درهم قبل عام ولكن الضرائب الفعلية زادت إلى 49 بالمئة من 39 بالمئة.

وبلغت إيرادات الربع الثالث 6.93 مليار درهم مقارنة مع 7.34 مليار درهم قبل عام.