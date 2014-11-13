إير برلين للطيران تبدي تفاؤلها بالربع الأخير من العام

برلين 13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت إير برلين الألمانية للطيران إنها حققت بداية مبشرة للربع الأخير من العام وإنها تخطط ليكون أسطولها للرحلات القصيرة والمتوسطة المدى من طائرات إيرباص ‭A320‬ لخفض النفقات وستستكمل ذلك بنهاية 2016.

وأعلنت إير برلين التي تسجل خسائر والمملوكة بنسبة 29 في المئة لشركة الاتحاد للطيران بأبوظبي عن إجراءات جديدة لإعادة الهيكلة في وقت سابق هذا العام في محاولة للعودة إلى الربحية ومن بينها تغييرات في المسارات وخفض للوظائف وإجراءات لترشيد أسطولها.

وقالت الشركة اليوم الخميس إنها ستسعى لشراء مزيد من الطائرات ‭A320‬ ضيقة البدن من السوق إضافة إلى الاستحواذ على 14 طائرة من شركة طيران أوروبية أخرى. وألغت إير برلين في سبتمبر أيلول طلبية لشراء طائرات من بوينج بخمسة مليارات دولار.

وأعلنت إير برلين ثاني أكبر شركة طيران في ألمانيا بعد لوفتهانزا أمس الأربعاء نتائج أعمالها للربع الثالث من العام والتي أظهرت انخفاضا قدره 35 في المئة في أرباح التشغيل.

وقالت الشركة أمس إن من المنتظر أن تدعم الإجراءات الجديدة لإعادة الهيكلة أرباح التشغيل بنحو 400 مليون يورو (498 مليون دولار) بحلول 2016. وسجلت الشركة خسائر تشغيل بلغت 232 مليون يورو في 2013.

وقالت إير برلين إن أرباح التشغيل في الربع الأخير سترتفع برقم في خانة العشرات من ملايين اليورو.