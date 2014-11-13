ارتفاع صافي ربح فلاي دبي 40% في النصف/1 قبل إصدار صكوك

من أرشانا نارايانان

دبي 13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مؤسسة دبي للطيران المعروفة أيضا باسم فلاي دبي في عرض للمستثمرين لتسويق أول إصدار محتمل لسندات إسلامية (صكوك) إنها حققت زيادة قدرها 40 في المئة في صافي الربح في ستة أشهر حتى 30 من يونيو حزيران.

وذكرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن شركة الطيران منخفض التكلفة غير المدرجة والتي بدأت أنشطتها في يونيو حزيران 2009 سجلت صافي ربح قدره 14 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي. وبلغت الإيرادات 515 مليون دولار بزيادة 17.1 في المئة عن الستة أشهر المماثلة من 2013.

وبدأت الناقلة المملوكة بالكامل لحكومة دبي اجتماعات مع المستثمرين في سنغافورة اليوم الخميس وتخطط للتوجه إلى الشرق الأوسط وأوروبا بحلول يوم الثلاثاء قبيل بيع محتمل لصكوك مقومة بالدولار.

وإذا استكملت فلاي دبي صفقة الإصدار فستكون ثاني شركة طيران في الخليج تجمع أموالا من سوق السندات بعد طيران الإمارات التي باعت صكوكا بمليار دولار في مارس أذار من العام الماضي.

وقالت فلاي دبي في العرض إنها اعتمدت في الماضي على القروض واتفاقات الإيجار للتمويل لذا فإن الصكوك ستساهم في تنويع مصادر تمويلها.

وبلغت الديون المستحقة على الشركة في 30 يونيو حزيران 1.05 مليار دولار.

وبلغت التكاليف في الستة أشهر حتى 30 من يونيو حزيران 528 مليون دولار ارتفاعا من 449 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

ولدى فلاي دبي شبكة كانت تغطي 71 وجهة في 42 دولة في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط حتى يونيو حزيران.

وستصدر الشركة صكوك وكالة غير مصنفة ذات حجم قياسي وسيتم إدراجها في بورصتي أيرلندا وناسداك دبي. ولا يقل الحجم القياسي عادة عن 500 مليون دولار.