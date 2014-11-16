إعادة-تراجع أرباح دريك آند سكل الإماراتية 10% في الربع‭/‬3 والنتائج تتجاوز التوقعات

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دبي 16 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - سجلت شركة دريك آند سكل الإماراتية انخفاضا نسبته عشرة بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام لكن النتائج تجاوزت متوسط توقعات المحللين بدعم من ارتفاع الإيرادات.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 21.4 مليون درهم (5.83 مليون دولار) انخفاضا من 23.8 مليون قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة في المتوسط أرباحا عند 16.1 مليون درهم في الربع الثالث.

وقال مختار صافي المدير المالي للشركة في البيان "من المتوقع أن تستمر الضغوط على السيولة التشغيلية حتى نتمكن من إنهاء المفاوضات الجارية مع عميلنا الرئيسي في السعودية حول المستحقات المتعلقة بمشروع رئيسي لدينا."

وأضاف "حققنا بالمجمل زخما ملحوظا على صعيد عملياتنا التشغيلية ضمن الأسواق الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة في الإمارات."

وبلغت إيرادات الشركة في الربع الثالث 1.24 مليار درهم بزيادة عن 995 مليونا قبل عام.

وقالت الشركة أيضا إنها أصدرت صكوكا لأجل خمس سنوات بقيمة 120 مليون دولار عبر طرح خاص.