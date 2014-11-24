مساهمو إعمار العقارية يوافقون على توزيعات نقدية خاصة 9 مليارات درهم

دبي 24 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت شركة إعمار العقارية - أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في دبي - في بيان إن مساهميها وافقوا اليوم الاثنين على توزيعات نقدية خاصة قدرها تسعة مليارات درهم (2.45 مليار دولار) إجمالا.

وتم إقرار التوزيعات النقدية في اجتماع عادي للجمعية العمومية للشركة وهي مرتبطة بطرح حصة في مجموعة إعمار مولز التابعة لها في وقت سابق هذا العام.

وأدرجت إعمار مولز 15.4 بالمئة من أسهمها في سوق دبي المالي وجمعت 1.58 مليار دولار من الطرح.

كانت إعمار العقارية قد اقترحت توزيع 5.3 مليار درعم من إيرادات الطرح الأولي على المساهمين إلى جانب 3.7 مليار درهم توزيعات نقدية دفعتها إعمار مولز للشركة الأم قبيل الإدراج.