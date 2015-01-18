أرباح بنك الإمارات دبي الوطني تقفز 82% في الربع/4

دبي 18 يناير كانون الثاني (رويترز) - ذكر بنك الامارات دبي الوطني اليوم الأحد أن صافي أرباحه قفز 82 في المئة في الربع الأخير وجاءت النتائج متفقة إلى حد بعيد مع توقعات المحللين بفضل نمو قوي لأنشطة البنك مع ازدهار الاقتصاد الإماراتي.

وحقق البنك الذي تمتلك مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية فيه حصة 55.6 في المئة أرباحا صافية 1.23 مليار درهم (335 مليون دولار) في الربع الرابع مقابل 673 مليونا قبل عام.

وتوقع أربعة محللين في استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ صافي الربح 1.25 مليار درهم في المتوسط.

وقال البنك إن القوائم المالية للبنك للعام الماضي تحسنت بفضل إعادة تصنيف تعرضها لمجموعة دبي العالمية- التي تعيد هيكلة ديونها- وأدى ذلك لرفع نسبة تغطية الديون الرديئة إلى 100.3 بالمئة في نهاية 2014.

وأوصى مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني بتوزيع أرباح نقدية 0.35 درهم للسهم عن عام 2014 ارتفاعا من 0.25 درهم قبل عام.

وقال البنك إن صافي أرباح العام كاملا ارتفع 58 المئة إلى 5.14 مليار درهم في عام 2014 .