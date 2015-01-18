مقدمة 1-صافي ربح المشرق دبي يقفز في الربع/4 ومحادثات لشراء وحدة سيتي بمصر

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من ديفيد فرنش

دبي 18 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لبنك المشرق الذي مقره دبي اليوم الأحد إن البنك يجري محادثات مع سيتي جروب بشأن الاستحواذ على أنشطة التجزئة المصرفية لسيتي جروب في مصر وإنه يستهدف نمو صافي الربح في 2015 بين ستة وعشرة بالمئة.

وأدلى عبد العزيز الغرير بتصريحاته للصحفيين بعد أن أعلن ثالث أكبر بنوك الإمارة من حيث الأصول عن قفزة 28 بالمئة في أرباح الربع الأخير من العام الماضي بفضل تحسن إيرادات التشغيل.

وبتحقيق بنك الإمارات دبي الوطني زيادة 82 بالمئة في صافي الربح يكون موسم نتائج أعمال البنوك في الإمارات العربية المتحدة قد انطلق انطلاقة قوية بفضل متانة الاقتصاد المحلي في الفصول الأخيرة.

كانت مصادر أبلغت رويترز الأسبوع الماضي أن سيتي تلقى عروضا من عشرة بنوك لشراء أنشطة التجزئة المصرفية التابعة له في مصر بعد أن عرضها للبيع في أكتوبر تشرين الأول لتقليص التكاليف.

وقال الغرير "نجري حوارا مع سيتي والجهة التنظيمية في مصر لاستطلاع فرص هذا النشاط" مضيفا أن المشرق لم يعين مستشارين بعد لكنه سيقوم بذلك مع تقدم العملية.

وقال الغرير إن أصول سيتي لا يمكن بيعها إلا إلى البنوك العاملة بالفعل في مصر لأن البنك الأمريكي سيحتفظ برخصته المصرفية. وللمشرق حوالي عشرة فروع في مصر.