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صافي ربح نخيل دبي يقفز 43.2% في 2014 رغم تراجع الإيرادات

Wed Jan 21, 2015 8:21am GMT
 
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دبي 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلنت نخيل العقارية عن قفزة 43.2 بالمئة في أرباح 2014 اليوم الأربعاء وذلك رغم انخفاض كبير في الإيرادات.

وقال علي راشد لوتاه رئيس مجلس الإدارة خلال مؤتمر صحفي إن الشركة المملوكة لحكومة دبي حققت ربحا صافيا قدره 3.68 مليار درهم (مليار دولار) في 2014 ارتفاعا من 2.57 مليار في 2013.

لكن الإيرادات تراجعت في 2014 إلى سبعة مليارات درهم من 9.3 مليار في السنة السابقة حسبما ذكر لوتاه.

(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 