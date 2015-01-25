Wed 9 Aug 2017 | 16:48 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صافي ربح مصرف أبوظبي الإسلامي يرتفع 19.3% في الربع/4

Sun Jan 25, 2015 11:59am GMT
 
[-] نص [+]

دبي 25 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الأحد أنه حقق زيادة 19.3 في المئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي واقترح المصرف توزيعات أرباح لعام 2014 متماشية مع توزيعات العام الذي سبقه.

وقال مصرف أبوظبي الإسلامي أكبر بنك متخصص في المعاملات الإسلامية في الإمارة في بيان إنه حقق صافي ربح بلغ 409.6 مليون درهم (111.5 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول ارتفاعا من 343.3 مليون درهم في الفترة نفسها من 2013.

وتوقع محللون لدى بلتون فايننشال والمجموعة المالية-هيرميس أن يحقق المصرف صافي ربح قدره 327 مليونا و443.3 مليون درهم على الترتيب.

وحقق المصرف ربحا سنويا في 2014 بلغ 1.75 مليار درهم بزيادة 20.7 في المئة عن العام الذي سبقه.

وقال البيان إن مجلس إدارة المصرف اقترح توزيع أرباح نقدية سنوية بواقع 0.2334 درهم للسهم. ووزع المصرف أرباحا نقدية بواقع 0.24 درهم للسهم عن عام 2013 وفقا لبيانات رويترز.

(الدولار= 3.6730 درهم إماراتي) (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 