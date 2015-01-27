نمو صافي ربح بنك الاتحاد الوطني الإماراتي 42% في الربع/4

دبي 27 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لبنك الاتحاد الوطني الإماراتي اليوم الثلاثاء نمو صافي ربح البنك 42 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي لتقل قليلا عن توقعات المحللين.

وقال بيان للبورصة إن البنك حقق أرباحا صافية بلغت 436 مليون درهم (118.7 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2014 ارتفاعا من 306 ملايين درهم قبل عام.

والبنك هو خامس أكبر مصرف في أبوظبي من حيث الأصول وتملك فيه حكومة الإمارة حصة نسبتها 50 بالمئة.

وكان أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا وصول الأرباح إلى 442.7 مليون درهم في المتوسط.

وبلغ صافي ربح البنك في عام 2014 بأكمله 2.02 مليار درهم بزيادة 16 بالمئة عن 2013.

وقال البنك إن مجلس إدارته اقترح توزيع أرباح نقدية بواقع 0.25 درهم للسهم عن 2014. وتشير بيانات تومسون رويترز إلى أن التوزيعات النقدية التي صرفها البنك في العام السابق بلغت 0.14 درهم للسهم.