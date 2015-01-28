نمو صافي ربح أبوظبي الوطني 28% في الربع/4 متجاوزا التوقعات

أبوظبي 28 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلن بنك أبوظبي الوطني - أكبر بنك في الإمارات من حيث قيمة الأصول - اليوم الأربعاء زيادة بنسبة 28 بالئمة في صافي ربح الربع الأخير من العام متجاوزا توقعات المحللين.

وقال البنك الذي تملك حكومة أبوظبي حوالي 70 بالمئة منه في بيان إنه حقق ربحا صافيا 1.372 مليار درهم (373 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول ارتفاعا من 1.075 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2013.

وبلغ متوسط توقعات أربعة محللين في مسح أجرته رويترز في وقت سابق هذا الشهر لصافي ربح البنك 1.29 مليار درهم.

وقال البنك إن صافي الربع في عام 2014 بأكمله بلغ 5.579 مليار درهم بزيادة 18 بالمئة مقارنة مع 2013.

وقال البنك إن مجلس إدارته أوصى بتوزيعات نقدية بواقع 40 فلسا للسهم إضافة إلى أسهم منحة بنسبة 10 بالمئة عن عام 2014. وتشير بيانات لتومسون رويترز إلى أن البنك كان قد أجرى توزيعات نقدية بقيمة 36 فلسا للسهم عن عام 2013.