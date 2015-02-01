مقدمة 1-الواحة كابيتال بأبوظبي تخطط لاستثمار 870 مليون دولار

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من ستانلي كارفالو

أبوظبي أول فبراير شباط (رويترز) - قال سالم راشد النعيمي الرئيس التنفيذي للواحة كابيتال اليوم الأحد إن شركة الاستثمار ومقرها أبوظبي تخطط لاستثمار 3.2 مليار درهم (872 مليون دولار) على الأمد القصير لتنمية أنشطتها في مجالات الطاقة والرعاية الصحية والبنية التحتية.

وكان النعيمي يتحدث لرويترز بعدما أعلنت الشركة زيادة صافي ربحها للربع الأخير من العام الماضي 88 في المئة إلى 142.1 مليون درهم إضافة إلى ارتفاع ربحها السنوى بما يزيد عن خمسة أمثاله إلى 1.73 مليار درهم وذلك بفضل استثماراتها في شركة ايركاب القابضة لتأجير الطائرات.

واشترت ايركاب القابضة التي تعد الواحة أكبر مساهم فيها أنشطة تأجير الطائرات لأمريكان انترناشونال جروب في صفقة تضمنت سداد 5.4 مليار دولار نقدا إلى جانب أسهم تم استكمالها في مايو أيار.

وبهذا تقلصت حصة الواحة في ايركاب بنحو النصف ولكن الصفقة وفرت سيولة كبيرة تستثمرها الواحة في صفقات جديدة.

ونمت الموارد النقدية للشركة كثيرا في ديسمبر كانون الأول حينما تحوطت الواحة على 12 مليون سهم اشترتها في ايركاب وباعت ثلاثة ملايين سهم أخرى في الشركة المتخصصة في تأجير الطائرات لتجمع 532 مليون دولار.

وقال النعيمي "نريد استثمار مبالغ سائلة تبلغ 3.2 مليار درهم لتنمية مشروعاتنا في الطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم" مضيفا أن الشركة اقتربت من إتمام بعض الصفقات دون خوض في التفاصيل.