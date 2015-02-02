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نمو عدد ركاب الاتحاد للطيران الإماراتية 23% في 2014

Mon Feb 2, 2015 7:57am GMT
 
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أبوظبي 2 فبراير شباط (رويترز) - أعلنت شركة الاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبوظبي اليوم الاثنين نمو عدد الركاب 23 بالمئة في عام 2014 مع المضي قدما في توسيع نطاق مساراتها من خلال اتفاقات المشاركة في الرمز والاستحواذات.

وقالت الشركة في بيان إنها نقلت 14.8 مليون راكب العام الماضي. ولم تعط الشركة رقما للمقارنة مع عام 2013.

وزاد عدد الركاب من خلال المشاركين في الرمز 40 بالمئة خلال نفس الفترة ليصل إلى 3.5 مليون راكب.

وقال جيمس هوجان الرئيس التنفيذي للشركة "واصل نموذج عملنا تحقيق نتائج إيجابية في عام 2014 وتجاوز أهدافنا في خانة العشرات لنمو الركاب والبضائع."

وزاد نشاط الشركة في مجال شحن البضائع 17 بالمئة في 2014 مقارنة مع العام السابق. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 