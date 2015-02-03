موانئ دبي العالمية تحقق نموا 8% في أحجام المناولة في 2014

دبي 3 فبراير شباط (رويترز) - أعلنت شركة موانئ دبي العالمية - إحدى أكبر شركات إدارة الموانئ في العالم - اليوم الثلاثاء زيادة نسبتها ثمانية في المئة في أحجام المناولة الاجمالية للحاويات في 2014 على أساس المقارنة المثلية في حين بلغت الزيادة 8.9 بالمئة على أساس التقارير المحاسبية.

وقالت الشركة في بيان إن أحجام المناولة الإجمالية بلغت 60 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدما في 2014 بدعم من أحجام جديدة في المملكة المتحدة والبرازيل.

وزادت أنشطتها في الامارات 11.8 بالمئة. وعاودت الأحجام النمو في أوروبا كما استمر النمو في الأنشطة في منطقة آسيا والمحيط الهادي وشبه القارة الهندية.