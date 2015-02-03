موانئ دبي العالمية تحقق نموا 8% في أحجام المناولة في 2014
دبي 3 فبراير شباط (رويترز) - أعلنت شركة موانئ دبي العالمية - إحدى أكبر شركات إدارة الموانئ في العالم - اليوم الثلاثاء زيادة نسبتها ثمانية في المئة في أحجام المناولة الاجمالية للحاويات في 2014 على أساس المقارنة المثلية في حين بلغت الزيادة 8.9 بالمئة على أساس التقارير المحاسبية.
وقالت الشركة في بيان إن أحجام المناولة الإجمالية بلغت 60 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدما في 2014 بدعم من أحجام جديدة في المملكة المتحدة والبرازيل.
وزادت أنشطتها في الامارات 11.8 بالمئة. وعاودت الأحجام النمو في أوروبا كما استمر النمو في الأنشطة في منطقة آسيا والمحيط الهادي وشبه القارة الهندية.
وأضافت أن أحجام المناولة بالموانئ التي تملك الشركة سيطرة عليها زادت 9.5 بالمئة على أساس المقارنة المثلية في 2014 إلى 28.3 مليون حاوية نمطية بينما بلغت نسبة النمو على أساس التقارير المحاسبية 8.7 بالمئة بسبب تسييل أصولها في هونج كونج في يونيو حزيران الماضي. (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.