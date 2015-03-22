نمو أرباح دبي للعمليات التجارية 42% في 2014

دبي 22 مارس آذار (رويترز) - أعلنت مجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية اليوم الأحد نمو أرباحها لعام 2014 بنسبة 42 بالمئة بفضل إيرادات مبيعات الأراضي والعقارات.

وقالت الشركة في بيان بالبريد الالكتروني إنها حققت ربحا صافيا 4.68 مليار درهم (1.27 مليار دولار) العام الماضي ارتفاعا من 3.30 مليار درهم في 2013.

وساهم في نمو الأرباح زيادة إجمالي الايرادات بواقع 12.6 بالمئة إلى 13.23 مليار درهم وقال أحمد بن بيات الرئيس التنفيذي إن الفضل يرجع لزيادة مبيعات الأراضي والعقارات التي ساهمت بمبلغ 5.63 مليار درهم ونمو الإيرادات الدورية 8.5 بالمئة.

ودبي القابضة للعمليات التجارية جزء من دبي القابضةالتي تدير عدة شركات من بينها مجموعة جميرا للفنادق ومجموعة دبي للعقارات وتيكوم للاستثمار.

ومن بين وحداتها الامارات الدولية للاتصالات التي لها استثمارات في دو للاتصالات واتصالات تونس وجو في مالطا.

وقالت مجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية إنها مازالت تبحث وتقيم فرصا لبيع استثمارات خاصة بالإمارات للاتصالات الدولية لكنها لم تبرم أي صفقات بيع في 2014.

وفي أكتوبر تشرين الأول قال ديباك بادمانابان الرئيس التنفيذي للإمارات للاتصالات الدولية إن الشركة بدأت رسميا عملية بيع حصتها في اتصالات تونس.