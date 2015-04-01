لمحة-سهم طاقة الإماراتية يهبط بالنسبة القصوى بعد تكبد خسائر في 2014

0628 جمت -

* سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) يهبط بالنسبة القصوى المسموح بها يوميا وهي عشرة بالمئة إلى 0.72 درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

* حجم التداول على السهم ضعيف للغاية.

* الشركة سجلت خسائر صافية بقيمة 3.01 مليار درهم (820 مليون دولار) في 2014 مقارنة مع خسائر بقيمة 2.52 مليار في 2013.

* الشركة قالت إن الخسائر ترجع لتجنيب مخصصات غير نقدية بعد الضريبة بقيمة 3.3 مليار درهم بما يعكس "الهبوط الكبير في أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام 2014."

* الشركة قالت إنها لن تصرف توزيعات أرباح عن 2014 وستقلص ميزانية نفقاتها الرأسمالية بواقع 2.5 مليار درهم لتقل 39 بالمئة عن ميزانية 2014.