مقدمة 1-طاقة الإماراتية تقلص الإنفاق الرأسمالي بعد خسائر كبيرة في الربع/4

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أبوظبي أول أبريل نيسان (رويترز) - قالت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) المملوكة للدولة اليوم الأربعاء إنها ستقلص خطط الإنفاق الرأسمالي والنفقات بعدما سجلت خسائر كبيرة في الربع الأخير من العام الماضي مع هبوط أسعار النفط.

وقالت طاقة المتخصصة في التنقيب عن النفط وتوريد الطاقة والتي تملك فيها حكومة أبوظبي حصة قدرها 75 في المئة في بيان نتائج أعمالها إنها ستخفض إنفاقها الرأسمالي لهذا العام 39 في المئة عن مستويات 2014 - أو بواقع 2.5 مليار درهم (680.7 مليون دولار) - وستنفذ خطة لخفض النفقات لتحقيق وفورات قدرها 1.5 مليار درهم على مدى العامين القادمين.

وخفضت شركات الطاقة في أنحاء العالم ميزانية التوسع مع هبوط أسعار النفط بنحو النصف منذ ذروة صعودها في يونيو حزيران من العام الماضي وهو ما دفعها أيضا لتقليص النفقات والتركيز على العائدات على الأمد القصير.

وجاءت خطوة طاقة بعدما سجلت خسائر صافية بلغت 3.63 مليار درهم في الثلاثة أشهر الأخيرة من 2014 وفقا لحسابات رويترز وهو ما يشكل زيادة عن خسائر الربع الأخير من 2013 والتي بلغت 2.6 مليار درهم.

واستخلصت رويترز أرقام الربع الأخير من العام الماضي من البيانات المالية لطاقة حيث لم تفصح الشركة عن أرقام فصلية في بيانها المالي.

وقالت الشركة في بيانها إنها سجلت خسائر صافية بلغت 3.01 مليار درهم في 2014 مقابل خسائر قدرها 2.52 مليار درهم في 2013.

وأضافت أنها لن تدفع توزيعات أرباح لعام 2014 نتيجة لذلك.