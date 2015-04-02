تراجع أرباح مبادلة الإماراتية في 2014 بسبب دخل الاستثمار والمخصصات

أبوظبي 2 أبريل نيسان (رويترز) - قال شركة المبادلة للتنمية (مبادلة) في أبوظبي اليوم الخميس إن صافي أرباحها تراجع 28.7 بالمئة بسبب انخفاض الدخل من محفظة الاستثمارات المالية ومخصصات انخفاض قيمة أصول النفط والغاز.

ومبادلة صندوق مملوك لحكومة أبوظبي لديه تفويض بتنمية اقتصاد الإمارة. وتملك الشركة أصولا في قطاعات أشباه الموصلات والطاقة والطيران والعقارات وغيرها إلى جانب حصص في جنرال اليكتريك وشركة كارلايل للاستثمار المباشر.

وقال الصندوق في بيان إنه حقق أرباحا صافية بلغت 1.04 مليار درهم (283.2 مليون دولار) في 2014 انخفاضا من 1.45 مليار درهم في العام السابق.

ونزل الدخل من الاستثمارات المالية إلى 1.28 مليار درهم في 2014 من 3.36 مليار درهم في 2013 بينما بلغت مخصصات مبادلة لقطاع النفط والغاز 1.88 مليار درهم وتتعلق بامتيازات مشتركة في الشرق الأوسط ووسط وجنوب شرق آسيا بحسب البيان.

وتجنب شركات الطاقة في العالم مخصصات لانخفاض قيمة الأصول بسبب الهبوط الكبير الذي شهدته أسعار النفط في النصف الثاني من 2014. وأعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) المملوكة للدولة أمس الأربعاء تكبدها خسارة كبيرة في الربع الأخير من العام الماضي بسبب مثل هذه المخصصات.

وذكر بيان مبادلة أن إجمالي الدخل الشامل انخفض أيضا بشكل كبير بسبب إعادة تقييم محفظة استثماراتها المالية لتتحول إلى تسجيل خسارة 190.8 مليون درهم مقارنة مع تحقيق ربح 5.28 مليار درهم في 2013.

وطغى تراجع الدخل من الاستثمارات المالية ومخصصات انخفاض القيمة المتعلقة بالنفط والغاز على زيادة نسبتها 5.3 بالمئة في إجمالي الإيرادات الذي ارتفع إلى 32.7 مليار درهم في 2014.

ونما إجمالي أصول مبادلة إلى 243.6 مليار درهم في نهاية 2014 ارتفاعا من 223.8 مليار درهم في العام السابق بدعم من ضخ استثمارات إضافية بقيمة 18.37 مليار درهم من حكومة أبوظبي.