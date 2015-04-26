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تراجع صافي ربح سوق دبي المالي 69% في الربع/1

Sun Apr 26, 2015 12:06pm GMT
 
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دبي 26 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت سوق دبي المالي شركة البورصة الخليجية الوحيدة المدرجة اليوم الأحد تراجع صافي ربح الربع الأول من السنة 69 بالمئة في ظل انخفاض أحجام التداول.

وقالت الشركة التي تدير سوق الأوراق المالية بدبي في بيان إنها حققت 67.7 مليون درهم (18.4 مليون دولار) ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار انخفاضا من 215.1 مليون درهم قبل عام.

وتوقع اتش.اس.بي.سي أن يبلغ صافي ربح الربع الأول 78 مليون درهم.

وعمولات التداول هي المصدر الرئيسي لدخل الشركة وتراجعت قيمة المعاملات إلى 38.2 مليار درهم في الربع الأول من 2015 مقارنة مع 110 مليارات درهم في الفترة المماثلة من 2014.

(الدولار = 3.6729 درهم إماراتي) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل)
 