نمو أحجام مناولة الحاويات لموانيء دبي العالمية 4.4% في الربع/1

دبي 27 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت شركة موانيء دبي العالمية وهي من أكبر الشركات المشغلة للموانيء في العالم اليوم الاثنين ارتفاع إجمالي أحجام مناولة الحاويات 4.4 بالمئة في الربع الأول من 2015 على أساس المقارنة بالمثل.

وذكرت الشركة في إشعار للبورصة أن إجمالي أحجام المناولة بلغت 15 مليون وحدة مكافئة (20 قدما) في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بفضل الأداء في أوروبا وآسيا والإمارات العربية المتحدة حيث بلغ معدل النمو السنوي 7.7 بالمئة.

وأضافت الشركة أن ظروف العمل في أستراليا شهدت تباينا في الربع الأول في حين قد تسهم طاقة جديدة تضاف إلى أنشطتها في نافا شيفا بالهند في تخفيف الضغوط التي أثرت على الأداء هناك. ومن المقرر أن تدخل الطاقة الجديدة حيز التشغيل في النصف الأول من 2015.