صافي ربح دو للاتصالات الإماراتية يتراجع 0.6% في الربع‭/‬1 مخالفا التوقعات

دبي 28 أبريل نيسان (رويترز) - سجلت شركة دو ثاني أكبر مشغل للاتصالات في الإمارات العربية المتحدة تراجعا نسبته 0.6 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام لتخالف النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة اليوم الثلاثاء إن صافي الربح بلغ 487.1 مليون درهم (132.6 مليون دولار) في الاشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس اذار انخفاضا من 490.3 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام السابق.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة في المتوسط أرباحا عند 564.7 مليون درهم في الربع الأول.

وبلغت إيرادات الربع الأول 3.05 مليار درهم مقارنة مع 2.96 مليار قبل عام.

(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي)