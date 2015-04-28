مقدمة 2-صافي ربح دو للاتصالات الإماراتية يتراجع 0.6% في الربع‭/‬1 مخالفا التوقعات

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من ماثيو سميث

دبي 28 أبريل نيسان (رويترز) - سجلت شركة دو ثاني أكبر مشغل للاتصالات في الإمارات العربية المتحدة تراجعا نسبته 0.6 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام لتخالف النتائج متوسط توقعات المحللين بسبب زيادة الضرائب التي سددتها مقارنة بالعام الماضي وتراجع طفيف لقاعدة مشتركي الهاتف المحمول.

وقالت الشركة اليوم الثلاثاء إن صافي الربح بلغ 487.1 مليون درهم (132.6 مليون دولار) في الاشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس اذار انخفاضا من 490.3 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام السابق.

وتوقع ثلاثة محللين في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة التي انهت احتكار اتصالات للسوق المحلية في عام 2007 أرباحا عند 564.7 مليون درهم في الربع الأول في المتوسط .

وبلغت إيرادات الربع الأول 3.05 مليار درهم مقارنة مع 2.96 مليار قبل عام.

وبلغ عدد المشتركين في الشركة 7.48 مليون مشترك في 31 مارس آذار بانخفاض 0.9 في المئة قبل عام. وعزا عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لدو الانخفاض لحملة حكومية لإعادة تسجيل المشتركين سعيا للتصدي لمشكلة سوء استخدام الهواتف المحمولة واستغلالها في أعمال اجرامية.

وقال في مؤتمر عبر الهاتف "على الأرجح سيظهر تأثير (تراجع عدد) المشتركين في الربع الثاني نظر لايقاف الخدمة عن عدد كبير من المشتركين في الربع الأول.