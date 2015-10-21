انخفاض صافي ربح بنك المشرق في دبي 7.6% في الربع/3

دبي 21 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال بنك المشرق ثالث أكبر مصارف دبي من حيث الأصول اليوم الأربعاء انخفاض صافي ربح البنك 7.6 بالمئة في الربع الثالث من العام.

وقال البنك في بيان إنه حقق ربحا صافيا قدره 551.4 مليون درهم (150.1 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول انخفاضا من 596.8 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2014.

وفي الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي زاد صافي ربح البنك 5.1 بالمئة إلى 1.86 مليار درهم.