مقدمة 1-انخفاض أرباح بنك المشرق بدبي مع هبوط الدخل من الرسوم

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من توم أرنولد

دبي 21 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجل بنك المشرق ثالث أكبر مصرف في دبي من حيث الأصول اليوم الأربعاء انخفاضا بلغ 7.6 في المئة في صافي ربح الربع الثالث من العام حيث طغى هبوط الدخل من الرسوم على الأرباح القوية من القروض.

وقال البنك في بيان إنه حقق ربحا صافيا قدره 551.4 مليون درهم (150.1 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول انخفاضا من 596.8 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2014.

وأدت زيادة النفقات إلى انخفاض صافي الدخل من الرسوم والعمولات إلى 408.3 مليون درهم في الربع الثالث مقابل 425.4 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

وسعت البنوك في الإمارات العربية المتحدة إلى تعزيز الدخل من الرسوم في الفصول الأخيرة لتخفيف الضغوط على هوامش الأرباح بفعل تدني أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية.

وارتفع صافي دخل الفائدة وصافي الدخل من المنتجات الإسلامية إلى 825.9 مليون درهم في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 785.6 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وفي الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي زاد صافي ربح البنك 5.1 بالمئة إلى 1.86 مليار درهم.