هبوط صافي ربح سوق دبي المالي 70% في الربع/3

دبي 26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال سوق دبي المالي شركة إدارة البورصة الوحيدة المدرجة في الخليج اليوم الاثنين هبوط صافي أرباح الشركة 70 بالمئة في الربع الثالث من العام مع تهاوي نشاط التداول اقتفاء لأثر الانخفاض الحاد في أسعار النفط.

وقال بيان إن الشركة التي تدير عمليات تداول الأوراق المالية في دبي حققت ربحا صافيا قدره 45.4 مليون درهم (12.4 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول انخفاضا من صافي ربح بلغ 153.5 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتمثل عمولات التداول المصدر الرئيسي للدخل لسوق دبي المالي. وفي الربع الثالث من العام نزلت قيمة التداولات في البورصة 63 بالمئة على أساس سنوي إلى 29 مليار درهم.

تملك حكومة دبي حصة أغلبية في سوق دبي المالي من خلال الشركة القابضة بورصة دبي.