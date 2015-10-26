هبوط صافي ربح ديار للتطوير بدبي 37.7% في الربع/3

دبي 26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة ديار للتطوير في دبي اليوم الاثنين هبوط صافي ربح الشركة 37.7 بالمئة في الربع الثالث من العام الحالي.

وتشير حسابات رويترز إلى أن ديار حققت أرباحا فصلية بلغت 48.9 مليون درهم (13.3 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول.

وكانت الشركة حققت ربحا قدره 78.5 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2014. ولم تكشف ديار عن تفاصيل نتائجها الفصلية.

وديار واحدة من الشركات الأكثر تضررا من انهيار سوق العقارات في دبي في الفترة بين 2009 و2011.

وكان بنك سيكو البحريني توقع وصول صافي الأرباح الفصلية للشركة إلى 5.7 مليون درهم.