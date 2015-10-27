نمو أحجام الحاويات لموانئ دبي العالمية 3.2% في 9 أشهر

دبي 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت موانئ دبي العالمية اليوم الثلاثاء إن إجمالي أحجام الحاويات زاد 3.2 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من 2015 على أساس المثل بالمثل و3.7 بالمئة على أساس التقارير المحاسبية.

وقالت الشركة المدرجة بدبي في بيان إنها ناولت 46.5 مليون حاوية نمطية (مقاس 20 قدما) وإن المرافئ الأوروبية والإماراتية قادت النمو بدرجة كبيرة.

وقالت إن النشاط نما أربعة بالمئة في الإمارات العربية المتحدة في حين ظلت المحفظة الأوروبية "قوية" رغم الظروف الصعبة بالسوق.

وأضافت أن الأحجام الهندية استفادت أيضا من زيادة السعة الاستيعابية في الفترة الأخيرة بميناء نافا شيفا في مومباي.

وقال محمد شرف الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية "تباطأ نمو أحجام المناولة في الربع الثالث من العام عبر محفظة أعمالنا" بسبب الأوضاع الاقتصادية. وقال إنه مازال واثقا من تحقيق الشركة توقعات السوق للعام بأكمله.

وزادت الأحجام المجمعة بالمرافئ التي تسيطر عليها موانئ دبي العالمية 2.5 بالمئة على أساس المثل بالمثل إلى 21.9 مليون حاوية نمطية.

وموانئ دبي العالمية من شركات اللوجستيات والنقل القليلة في الخليج التي قد تستفيد من رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران.

كان سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة الشركة قال في أغسطس آب إن موانئ دبي العالمية تجري محادثات لبدء عمليات موانئ في إيران لكن ذلك سيتوقف على طلب العملاء.