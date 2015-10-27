تراجع صافي ربح بنك الخليج الأول الإماراتي 0.4% في الربع/3
دبي 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - تراجع صافي ربح بنك الخليج الأول -ثالث أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة من حيث الأصول- 0.4 بالمئة في الربع الثالث من العام متمشيا بذلك مع التقديرات.
وقال البنك في بيان بالبريد الإلكتروني اليوم الثلاثاء إن صافي الربح بلغ 1.42 مليار درهم (386.62 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 1.43 مليار درهم قبل عام.
وتوقع أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ صافي الربح 1.51 مليار درهم في المتوسط.
(الدولار = 3.6729 درهم إماراتي) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
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