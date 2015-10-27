تراجع صافي ربح بنك الخليج الأول الإماراتي 0.4% في الربع/3

دبي 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - تراجع صافي ربح بنك الخليج الأول -ثالث أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة من حيث الأصول- 0.4 بالمئة في الربع الثالث من العام متمشيا بذلك مع التقديرات.