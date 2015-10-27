مقدمة 1-تراجع صافي ربح بنك الخليج الأول الإماراتي 0.4% في الربع/3

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دبي 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - تراجع صافي ربح بنك الخليج الأول ثالث أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة من حيث الأصول 0.4 بالمئة في الربع الثالث من العام لتأتي النتائج دون التوقعات إثر تراجع طفيف في دخل القروض.

والخليج الأول خامس بنك إماراتي كبير يعلن نتائجه حتى الآن في ظل تراجع نمو الأرباح عن مستويات خانة العشرات المسجلة في الأعوام الأخيرة وسط ضبابية اقتصادية.

وقال البنك اليوم الثلاثاء إن صافي الربح بلغ 1.42 مليار درهم (386.62 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 1.43 مليار درهم قبل عام.

وتوقع أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ صافي الربح 1.51 مليار درهم في المتوسط.

وقال البنك إن صافي دخل الفائدة والتمويل الإسلامي تراجع في الربع الثالث إلى 1.58 مليار درهم من 1.60 مليار قبل عام.

وزاد صافي ربح الأشهر التسعة الأولى من العام أربعة بالمئة على أساس سنوي إلى 4.29 مليار درهم.

وبلغ صافي هامش الفائدة 3.3 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من 2015 انخفاضا من 3.6 بالمئة العام الماضي. وزادت القروض 16 بالمئة إلى 154.1 مليار درهم بينما انخفضت الودائع اثنين بالمئة إلى 141.5 مليار درهم عنها قبل عام.

كان بنك الخليج الأول قال الشهر الماضي إنه اقترض مليار دولار للأغراض التمويلية العامة.