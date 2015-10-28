مصحح-تراجع صافي ربح اتصالات الإماراتية 8.6%

(لتصحيح عدد الدول التي تعمل بها اتصالات إلى 18 بدلا من 19)

دبي 28 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت اتصالات الإماراتية اليوم الأربعاء تراجع صافي الربح 8.6 بالمئة في الربع الثالث من العام.

وقالت الشركة التي تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في 18 دولة بالشرق الأوسط وافريقيا وآسيا في بيان إنها حققت 1.95 مليار درهم (530.92 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 2.13 مليار درهم قبل عام.

كان ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يحقق المحتكر السابق ربحا فصليا قدره 1.93 مليار درهم.

وبلغت الإيرادات الفصلية لاتصالات التي مقرها أبوظبي 12.99 مليار درهم انخفاضا من 13.12 مليار درهم قبل عام.