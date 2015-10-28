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تراجع أرباح بنك أبوظبي الوطني 3% في الربع/3

Wed Oct 28, 2015 10:33am GMT
 
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أبوظبي 28 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلن بنك أبوظبي الوطني أكبر بنوك دولة الإمارات من حيث الأصول اليوم الأربعاء تراجع أرباح الربع الثالث من العام ثلاثة بالمئة لتأتي دون توقعات المحللين.

وحقق البنك المملوك بنحو 70 بالمئة لحكومة أبوظبي ربحا صافيا بلغ 1.33 مليار درهم (362 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول انخفاضا من 1.37 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

كان أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ربحا صافيا 1.45 مليار درهم في المتوسط. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 