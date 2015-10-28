ارتفاع صافي ربح إعمار مولز الإماراتية 17% في الربع/3

دبي 28 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت إعمار مولز التي مقرها دبي اليوم الأربعاء عن زيادة 17 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام.

وقالت الشركة التابعة لإعمار العقارية في بيان إن صافي ربح الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول بلغ 376 مليون درهم (102.4 مليون دولار) مقارنة مع 321 مليون درهم في الفترة نفسها قبل عام.

وزادت الإيرادات الفصلية 12 بالمئة على أساس سنوي إلى 728 مليون درهم.

وتوقعت المجموعة المالية هيرميس أن يبلغ صافي الأرباح الفصلية للشركة 387.7 مليون درهم.

وتملك الشركة الأم إعمار العقارية نحو 85 بالمئة من إعمار مولز وقد طرحت النسبة الباقية للاكتتاب العام في السنة الماضية. وبلغت قيمة الطرح 5.8 مليار درهم وكان في ذلك الحين الأكبر في الخليج منذ 2008.