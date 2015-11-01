نمو صافي ربح إعمار العقارية بدبي 31% في الربع/3

دبي أول نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أعلنت إعمار العقارية التي مقرها دبي اليوم الأحد ارتفاع صافي أرباحها 31 بالمئة في الربع الثالث من العام.

وقالت الشركة في بيان إنها حققت ربحا صافيا بلغ 843 مليون درهم (229.5 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع أرباح قدرها 645 مليون درهم قبل عام.

وتملك حكومة دبي حصة أقلية في إعمار العقارية التي شيدت أطول برج في العالم.

كانت المجموعة المالية هيرميس توقعت وصول أرباح إعمار في الربع الثالث إلى 1.02 مليار درهم.