مقدمة 1-نمو ربح أبوظبي الإسلامي 5.5% في الربع/3 بفعل زيادة العملاء

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أبوظبي أول نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - تجاوز مصرف أبوظبي الإسلامي تقديرات المحللين اليوم الأحد بتحقيقه زيادة 5.5 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام مدعوما بارتفاع الإيرادات بفعل اتساع قاعدة العملاء.

وتأتي نتائج البنك في ختام موسم تقارير أرباح متباين لبنوك الإمارات العربية المتحدة حيث واصل بعض البنوك تحقيق زيادات في الأرباح بينما بدأ آخرون يظهرون مؤشرات على تأثر اقتصاد البلد الخليجي بانخفاض سعر النفط وشح السيولة بالقطاع المصرفي.

وقال أكبر بنك إسلامي بأبوظبي في بيان إنه حقق ربحا صافيا قدره 503.2 مليون درهم (137 مليون دولار) في الربع المنتهي 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 476.8 مليون درهم قبل عام.

كان المحللون في بلتون المالية وهيرميس الذين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا وصول الأرباح الصافية للبنك إلى 480 مليونا و498.5 مليون درهم على الترتيب.

وقال طراد المحمود الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي إن عدد عملاء البنك واصل الزيادة رغم تنامي التخديات التشغيلية واحتدام المنافسة بين البنوك في الإمارات.

وقال البيان إن عدد العملاء النشطين للبنك زاد أكثر من 100 ألف على أساس سنوي إلى 855 ألفا و468.

ويعود جانب كبير من هذا إلى استحواذ البنك على نشاط التجزئة المصرفية الإماراتي لباركليز في صفقة تم الانتهاء منها في سبتمبر أيلول 2014 وقال في ذلك الحين إنها تتضمن انتقال حوالي 110 آلاف عميل إلى البنك الذي مقره أبوظبي.