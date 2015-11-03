صافي ربح دو الإماراتية للاتصالات يتراجع 12.3% في الربع/3

دبي 3 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) ثاني أكبر مشغل لخدمات الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء انخفاض صافي ربحها بنسبة 12.3 بالمئة في الربع الثالث من العام لتأتي النتائج دون توقعات المحللين.

وكانت الشركة التي أنهت احتكار منافستها اتصالات للسوق المحلية في 2007 سجلت هبوطا في الأرباح في الثلاثة فصول السابقة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إنها حققت صافي ربح بلغ 489.8 مليون درهم (133.4 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول انخفاضا من 558.7 مليون درهم قبل عام.

وكان محللان استطلعت رويترز آراءهما توقعا أن تحقق دو ربحا فصليا 521.3 مليون درهم في المتوسط.

وبلغ حجم إيرادات الربع الثالث 3.05 مليار درهم مقابل 3.03 مليار درهم قبل عام.

وبلغ عدد مشتركي الهاتف المحمول لدى الشركة 7.28 مليون مشترك بحلول 30 سبتمبر أيلول بانخفاض 3.2 بالمئة عن مستواه قبل عام. وعزت دو هذا إلى تأثير حملة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات "رقمي هويتي" التي اقتضت من جميع المشتركين تسجيل أرقام هواتفهم بهدف حماية الخصوصية والحد من عمليات الاحتيال.