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لمحة -سهم أملاك للتمويل بدبي يصعد بدعم من أرباح الربع/3

Wed Nov 4, 2015 7:06am GMT
 
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0641 جمت -

* سهم أملاك للتمويل المتخصصة في الرهون العقارية الإسلامية يصعد 5.3 بالمئة إلى 1.81 درهم وهو الأكثر تداولا في بورصة دبي.

* الشركة أعلنت ارتفاع صافي أرباح المجموعة إلى 57 مليون درهم (15.5 مليون دولار) في الربع الثالث من سبعة ملايين درهم قبل عام وانخفاض أرباح تسعة أشهر 11 بالمئة.

* أملاك تقول النتائج تظهر التعافي بعد مضي عملية إعادة الهيكلة التي تمت في أغسطس آب 2014 على ما يرام.

* السهم لا يزال بعيدا عن تغطية الكثير من المحللين. وتظهر بيانات تومسون رويترز أن أحد المحللين يغطي السهم بتوصية "بالبيع" وسعر مستهدف 0.30 درهم.

* مؤشر سوق دبي يرتفع 0.5 بالمئة. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
 