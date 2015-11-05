صافي ربح طيران الإمارات يرتفع 65% في النصف/1
دبي 5 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أعلنت شركة طيران الإمارات اليوم الخميس ارتفاع صافي ربحها 65 بالمئة في النصف الأول من السنة إذ طغى تأثير هبوط أسعار الوقود وزيادة الطلب والطاقة الاستيعابية على الأثر الناتج عن استمرار الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت رابع أكبر شركة طيران لنقل الركاب الدوليين في العالم في بيان إن صافي ربحها بلغ 3.1 مليار درهم (844 مليون دولار) في الأشهر الستة التي انتهت في 30 سبتمبر أيلول.
وأضافت طيران الإمارات أكبر مشتر في العالم لطائرات ايرباص A380 العملاقة أن أرباح المجموعة الأم التي تضم شركة دناتا المتخصصة في خدمات الطيران ارتفعت 65 بالمئة إلى 3.7 مليار درهم.
(الدولار = 3.6729 درهم إماراتي) (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.