انخفاض ارباح العربية للطيران 6% في الربع/3

دبي 7 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - اعلنت الشركة العربية للطيران الإماراتية وهي شركة الطيران الاماراتية الوحيدة المدرجة في البورصة اليوم السبت انخفاض ارباح الربع الثالث من العام ستة في المئة مسجلة ارباحا أقل من توقعات المحللين.

وقالت شركة الطيران منخفض التكلفة ومقرها الشارقة إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 235 مليون درهم (64 مليون دولار) مقابل 251 مليون درهم قبل عام.

وتوقع ثلاثة محللين في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة أرباحا 300 مليون درهم في الربع الثالث.

واضافت الشركة انها نقلت أكثر من مليوني راكب في الربع الثالث بزيادة 18 في المئة عن نفس الفترة من العام السابق في حين ارتفعت الإيرادات ستة في المئة إلى 1.1 مليار درهم.