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طاقة الإماراتية تتحول لتسجيل خسائر صافية في الربع‭/‬3

Wed Nov 11, 2015 6:13am GMT
 
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دبي 11 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) اليوم الاربعاء تحول الشركة لتسجيل خسائر صافية في الربع الثالث من العام بفعل تأثر الإيرادات بانخفاض أسعار النفط.

وقالت طاقة المملوكة بنسبة 75 بالمئة لحكومة أبوظبي فيها في بيان إنها سجلت خسائر صافية بقيمة 416 مليون درهم (113.3 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع أرباح صافية حجمها 107 ملايين درهم قبل عام.

(الدولار = 3.6723 درهم اماراتي)

(إعداد مروة رشاد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 