مقدمة 1-طاقة الإماراتية تعلن عن خسائر في الربع‭/‬3 بسبب ضعف أسعار النفط

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دبي 11 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) اليوم الاربعاء عن تسجيل خسائر صافية في الربع الثالث من العام بفعل تأثر الإيرادات بانخفاض أسعار النفط.

وقالت طاقة المملوكة بنسبة 75 بالمئة لحكومة أبوظبي في بيان إنها سجلت خسائر صافية بقيمة 416 مليون درهم (113.3 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع أرباح صافية حجمها 107 ملايين درهم قبل عام.

وانخفضت ايردات النفط والغاز إلى أقل من النصف لتصل إلى 1.5 مليار درهم في الربع الثالث مقارنة بالعام السابق. وأدى هذا لتراجع الايرادات الكلية للشركة في الربع الثالث إلى 4.8 مليار درهم من 7.0 مليارات في نفس الفترة من العام السابق.

وخلال الشهور التسعة الأولى من العام بلغ إجمالي خسائر طاقة 581 مليون درهم مقابل أرباح 620 مليون درهم في نفس الفترة من 2014.

وقال إدوارد لافيهر الرئيس التنفيذي للعمليات في طاقة في بيان "حرصنا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري على مواصلة تعزيز أعمال الشركة والحد من التأثير السلبي للظروف الصعبة التي تمر بها أسواق النفط والغاز حاليا."

وأضاف أن برنامج خفض النفقات أتاح للشركة توفير 1.1 مليار درهم في الثلاثة فصول الأولى من 2015 إلى جانب تخفيض النفقات الرأسمالية بنسبة 43 في المئة.

وذكر البيان أن برنامج خفض النفقات تجاوز "المستويات المستهدفة لنهاية عام 2014 والبالغة 550 مليون درهم وتهدف الشركة لخفض نفقاتها بمقدار 1.5 مليار درهم مع نهاية عام 2016."