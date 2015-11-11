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لمحة -سهم أرابتك يهوي لأدنى مستوى في 30 شهرا بعد نتائج الربع‭/‬3

Wed Nov 11, 2015 6:32am GMT
 
[-] نص [+]

0609 جمت -

* سهم أرابتك يهبط 9.4 بالمئة إلى 1.25 درهم في سوق دبي المالي مسجلا أدنى مستوى منذ مايو ايار 2013.

* الشركة تحولت لتسجيل خسائر صافية بقيمة 944.8 مليون درهم (257.3 مليون دولار) في الربع الثالث مقارنة مع أرباح بقيمة 68.7 مليون درهم قبل عام.

* الخسائر أعلى بكثير من توقعات بنك سيكو البحرين بتكبد الشركة 21.2 مليون درهم خسائر في الربع الثالث.

* الشركة عزت الخسائر إلى تجنيب مخصصات متحصلات وتغيير بعض المطالبات المسجلة من قبل.

* الشرطة حذرت من أن قطاع الإنشاءات في المنطقة سيظل سيواجه صعوبات خلال 2016. (إعداد مروة رشاد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 