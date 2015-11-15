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دانة غاز الإماراتية تتحول للخسائر في الربع‭/‬3

Sun Nov 15, 2015 6:09am GMT
 
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دبي 15 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - تحولت شركة دانة غاز الإماراتية للطاقة لتسجيل خسائر صافية في الربع الثالث بفعل تراجع اسعار النفط والغاز.

وقالت دانة في بيان اليوم الاحد إنها سجلت خسائر صافية قيمتها تسعة ملايين دولار في الاشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع ارباح صافية قيمتها 38 مليون دولار قبل عام.

وعزت دانة غاز تراجع أرباح الربعين الأول والثاني من العام وتكبد خسائر في الربع الثالث من 2014 إلى هبوط أسعار النفط.

وهبطت أسعار النفط لأكثر من النصف منذ يونيو حزيران 2014.

(إعداد مروة رشاد للنشرة العربية)
 