بيان:دريك آند سكل بدبي تتحول لتسجيل خسائر صافية في الربع/3 بفعل المخصصات

دبي 15 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت دريك آند سكل انترناشونال للمقاولات بدبي الأحد إنها تحولت لتسجيل خسائر صافية بلغت 985 مليون درهم (268.18 مليون دولار) في الربع الثالث من العام عزتها إلى المخصصات.

ويأتي ذلك مقارنة مع صافي ربح بلغ 21.37 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي وأقل أيضا من تقديرات سيكو البحرين التي توقعت أرباحا قدرها 12.9 مليون درهم.

وقالت الشركة في إشعار للبورصة إن الخسائر ترجع إلى مخصصات وتعديلات في الإيرادات والأرباح المجمعة بقيمة 984 مليون درهم.