صافي ربح بنك الاتحاد الوطني الإماراتي يهبط 55% في الربع/4

دبي 25 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجل بنك الاتحاد الوطني الإماراتي اليوم الاثنين هبوطا بنسبة 55 في المئة في صافي ربحه في الربع الأخير من العام الماضي.

وجاء في بيان للبورصة أن خامس أكبر بنك في أبوظبي من حيث الأصول والذي تمتلك حكومة الإمارة 50 في المئة منه حقق صافي ربح بلغ 195 مليون درهم (53.1 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة التي انتهت في 31 ديسمبر كانون الأول انخفاضا من 436 مليون درهم قبل عام.

وكان ثلاثة محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يحقق البنك صافي ربح عائد للمساهمين 429.8 مليون درهم.

ولم يتضمن بيان اليوم الاثنين حجم الربح العائد للمساهمين غير أن الرقم الذي تحقق في عام 2014 والذي بلغ 429 مليون درهم كان أقل قليلا من حجم صافي الربح في ذلك العام مما يعطي إشارة على أن الربح العائد للمساهمين لسنة 2015 أقل من صافي الربح الذي تم الإعلان عنه.

وقال البنك إن صافي ربحه في 2015 بلغ 1.86 مليار درهم بانخفاض بنسبة ثمانية في المئة عن العام السابق.

وذكر البنك إن مجلس إدارته اقترح توزيعات نقدية بواقع 0.20 درهم للسهم عن سنة 2015 بانتظار موافقة البنك المركزي الإماراتي.

وتقل التوزيعات النقدية المقترحة لهذا العام عن العام السابق وبلغت 0.25 درهم للسهم.

وبنك الاتحاد الوطني هو أول المصارف الكبرى المدرجة في أبوظبي التي تعلن أرباح الربع الأخير. وكان بنك الإمارات دبي الوطني الذي يتخذ من إمارة دبي مقرا له اعلن أن أرباح الربع الاخير قفزت 74 في المئة بفضل ارتفاع إيرادات الرسوم وانخفاض المخصصات.